Spezielle Anlagestrategien erzielen selbst in diesem Jahr zweistellige Renditen. Das Handelsblatt stellt fünf solcher Fonds für Privatanleger vor.

Frankfurt Das laufende Börsenjahr ist mit Verlusten gepflastert: Aktien und Anleihen haben in der Spitze mehr als ein Fünftel an Wert verloren. Trotzdem machen einige Fonds Gewinne. Der „M&G Episode Macro“ erzielt in diesem Jahr bislang eine Rendite von rund 28 Prozent, der „Neuberger Berman Uncorrelated Strategies“ etwa 23 Prozent.

Das funktioniert nur mit anderen Ansätzen als einem klassischen Kaufen und Halten von einzelnen Aktien oder Anleihen. Es sind Investments, die Strategien von Hedgefonds bei verschiedenen Vermögensformen einsetzen, oft auf computergesteuerte Handelsansätze ausgerichtet sind und durch den Kauf von speziellen Finanzinstrumenten zusätzlich auf fallende Kurse setzen können.

Auf diese Weise können sie auch in schlechten Märkten Gewinne erzielen – wenn diese Wetten aufgehen. Gleichzeitig versuchen diese Hedgefonds, die Schwankungen der eigenen Anlageerträge gering zu halten. Das Handelsblatt stellt fünf solcher Fonds und ihre Strategie vor. Alle sind auch für Privatanleger offen.

M&G (Lux) Episode Macro Fund USD (28,2 Prozent)

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen