Kapitalmärkte Ausverkauf bei Aktien, Anleihen, Gold und Krypto: Anleger im Risk-off-Modus

Aktuell fliegen allen Anlageklassen gleichzeitig aus den Depots. Das gab es zuletzt während des Corona-Crashs. Stabilität scheint nicht in Sicht.

Frankfurt, Düsseldorf Nach einer extrem turbulenten Woche an den Kapitalmärkten hat sich der Ausverkauf auf breiter Front auch am Montag fortgesetzt: Der Dax arbeitete sich bei einem Minus von zwei Prozent an der Schwelle von 13.400 Punkten ab – seit Jahresbeginn liegt der deutsche Leitindex knapp 16 Prozent im Minus. Die US-Aktienmärkte starten in ihre sechste Woche in Folge mit Verlusten.

Die Kurse führender Staatsanleihen rutschten ebenfalls weiter ab, entsprechend stiegen ihre Renditen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe erreichte ein Achtjahreshoch bei 1,18 Prozent.

Halt gibt es offenbar an den Börsen kaum noch: Der klassische Krisenhort Gold verlor zehn Prozent vom Jahreshoch, der Bitcoin brach 2022 um 30 Prozent ein. Einen derartigen Ausverkauf aller Anlageklassen gab es zuletzt im März 2020 während des Corona-Crashs.

