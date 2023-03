Nach einem Rekord bei Kapitalzuflüssen im Januar sind Anleger angesichts der geopolitischen Risiken wieder vorsichtiger geworden. Auch das vergleichsweise bescheidene Wachstumsziel enttäuscht.

Anleger halten sich mit Investments momentan zurück. (Foto: AP) Chinesischer Investor

Peking, New York China hatte das Potenzial, der neue Liebling der Wall Street zu werden. Das Ende der Null-Covid-Politik, gepaart mit wirtschaftsfreundlicheren Signalen der Staatsführung, weckte große Hoffnungen bei internationalen Investoren. Hedgefonds und andere professionelle Anleger wagten sich zurück an die chinesischen Aktienmärkte. Selbst die Analysten von Morgan Stanley, die lange Zeit zur Vorsicht gemahnt hatten, waren noch Ende Januar „zunehmend bullish, was chinesische Aktien angeht“.

Doch die anfängliche Euphorie nach der Öffnung ist schon wieder verflogen. Nach Rekord-Kapitalzuflüssen im Januar ebbten die Investitionen ausländischer Anleger an den chinesischen Festlandsbörsen im Februar stark ab.

