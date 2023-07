Kapitalmärkte Pensionsfonds in Großbritannien sollen stärker in Start-ups investieren

Die Lockerung der Investmentregeln ist Teil einer Reform, die die schwächelnde Konjunktur ankurbeln soll. Finanzminister Jeremy Hunt warnt zudem vor einer Lohn-Preis-Spirale.

Unternehmen in den Bereichen Finanztechnologie, Biowissenschaften, Biotechnologie und grüne Technologien sollen mehr Geld erhalten. (Foto: REUTERS) Finanzdistrikt in London

London Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Der britische Finanzminister Jeremy Hunt verspricht künftigen Pensionären in Großbritannien, ihr Alterseinkommen um rund 1000 Pfund (etwa 1170 Euro) pro Jahr zu steigern. Erreichen will der konservative Politiker das durch eine Reform der Investmentregeln für britische Pensionsfonds, die Hunt am Montagabend in seiner traditionellen „Mansion House“-Rede vor Vertretern der Londoner Finanzindustrie vorgestellt hat.

Pensionsfonds sollen künftig fünf Prozent ihrer Investments in nicht an der Börse notierte Start-ups oder Private-Equity-Gesellschaften investieren. Damit könnten nach Berechnungen des Finanzministeriums rund 50 Milliarden Pfund Risikokapital generiert werden. Neun größere Pensionsfonds in Großbritannien wollen das freiwillige Angebot nutzen und bis 2030 ihre Investitionspläne anpassen.

