Kapitalmarkt Enttäuschung über schwache China-Erholung verschreckt internationale Investoren

Institutionelle Anleger haben im zweiten Quartal 6,3 Milliarden Dollar von den chinesischen Festlandsbörsen in Shanghai und Shenzhen abgezogen. Zurückhaltung zeigt sich auch bei Börsengängen.

Globale Investoren ziehen sich aus China zurück. (Foto: Bloomberg) Börsentafel in Shanghai

Peking Die holprige Erholung in China und wachsende geopolitische Spannungen haben dafür gesorgt, dass internationale Investoren im zweiten Quartal umgerechnet 6,3 Milliarden Dollar von den chinesischen Festlandsbörsen abgezogen haben. Das ergeben Berechnungen des Handelsblatts auf Basis der Daten des Stock-Connect-Systems an der Börse in Hongkong. Institutionelle Investoren nutzen aufgrund der chinesischen Kapitalkontrollen das System, um an den Märkten in Shanghai und Shenzhen zu investieren.

Die starken Abflüsse in den Monaten März, April und Mai dürften vor allem auf das Konto von Hedgefonds gehen. Diese haben 70 Prozent des Geldes, das sie Anfang des Jahres nach dem abrupten Ende der Null-Covid-Politik in China investiert haben, inzwischen wieder abgezogen, wie aus einer Analyse der US-Investmentbank Goldman Sachs hervorgeht. Im Januar hatten globale Finanzinvestoren umgerechnet insgesamt 18 Milliarden Dollar an den chinesischen Festlandsbörsen investiert und auf Gewinne infolge der Öffnung spekuliert.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen