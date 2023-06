 KI-Aktien: Davor warnen Skeptiker

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz treibt die Aktienkurse an. Skeptiker warnen zwar vor einer Spekulationsblase. Doch niemand kann sich leisten, die Gewinne zu verpassen.

Tech-Konzerne profitieren von dem Hype um Künstliche Intelligenz. (Foto: IMAGO/YAY Images) KI-Illustration

Frankfurt, Düsseldorf Für Anleger an der Wall Street ist offenbar klar: Die Aktienkurse werden weiter steigen. Denn der marktbreite S&P 500 ist nun offiziell in einen Bullenmarkt eingetreten. Die US-Börse hat gegenüber ihrem im Oktober erreichten Tief mehr als 20 Prozent gewonnen. Das Überschreiten der Marke werten Börsianer mit Verweis auf die Historie als gutes Zeichen, denn im Schnitt dauern Bullenmärkte – also Phasen mit anhaltend steigenden Kursen – mehr als 20 Monate.

Die Rückkehr in einen Bullenmarkt hat diesmal so lange wie zuletzt im Jahr 1948 gedauert. Die aggressivste Serie von Zinserhöhungen durch die Notenbank Federal Reserve (Fed) seit vier Jahrzehnten musste verarbeitet werden, ebenso eine Krise von Regionalbanken und die Sorgen vor einer Rezession.

Jetzt blicken Analysten wie Savita Subramanian von der Bank of America optimistisch in die Zukunft: „Wir befinden uns wieder im Bullenmarkt, was dazu beitragen könnte, die Anleger wieder für Aktien zu begeistern.“

