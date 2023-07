Klimaneutrale Investments Diese Renditechancen sieht Blackrock in der Energiewende

Der Vermögensverwalter erwartet deutlich höhere Investments in den Umbau der Energieproduktion. Wegen Anleihen bei fossilen Energieanbietern stand Blackrock in der Kritik.

(Foto: Bloomberg) Blackrock-Zentrale in New York

Frankfurt Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock sieht in klimaneutralen Energien gute Renditechancen für Investoren. Aus einer bisher unveröffentlichten Schätzung geht hervor: Blackrock erwartet, dass die Investments in den Umbau der Energieproduktion bei vier Billionen Dollar jährlich bis zum Jahr 2050 liegen, gegenüber 2,2 Billionen in jüngster Zeit.

Auch andere Megatrends wie die Neuausrichtung der Globalisierung, Künstliche Intelligenz und die demografische Entwicklung würden das Anlageverhalten der Kunden beeinflussen, sagt Blackrocks Deutschlandchef Dirk Schmitz gegenüber dem Handelsblatt. Aber: „Wir sehen im Übergang hin zum klimaneutralen Wirtschaften derzeit das wichtigste Investmentthema, das praktisch jedes Portfolio beeinflussen wird.“

Die Plattform des Finanzkonzerns, die in den Übergang hin zu einer CO2-armen Wirtschaft investiert, umfasst jetzt nach eigenen Angaben über 100 Milliarden Dollar. „Das größte Risiko besteht für den Anleger darin, der Transformation keine Beachtung zu schenken“, sagt Schmitz.

