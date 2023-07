Kommentar Was für ein halbherziger Vorschlag zur Riester-Rente

Die Altersvorsorge braucht dringend eine echte Reform. Doch die von der Regierung eingesetzte Kommission verpasst eine große Chance.

Frankfurt Es klingt klassisch konservativ, was die von der Bundesregierung eingesetzte Fokusgruppe zur Reform der privaten Altersvorsorge in ihrem Abschlussbericht empfiehlt: an Bestehendem festhalten, nachbessern, aber nicht tiefgreifend reformieren.

Kein Wunder, dass die Finanzbranche die Ideen bejubelt. Auf einen von Verbraucherschützern und Politikern der Grünen vorgeschlagenen öffentlichen Vorsorgefonds konnte sich die Kommission nicht einigen. Er sollte für eine Vereinfachung und vor allem für niedrige Kosten sorgen. Die Finanzbranche hat aber eher Interesse an Vielfalt und der Möglichkeit, mit ihren Produkten Geld zu verdienen.

Auch den sanften Zwang zur Vorsorge über ein sogenanntes Opting-out lehnen die Experten zum großen Bedauern des Bundeswirtschaftsministeriums ab. Dabei wären Bürger automatisch zu Sparern geworden, wenn sie sich nicht dagegen entscheiden. Das geht den Experten offenbar zu weit.

