Versorger, Solarparkbetreiber und Eisenbahnen gelten bei Fondsmanagern als die neuen Wachstumsaktien. Eine Branche haben sie dabei besonders im Blick.

Der Airport-Betreiber ist eine gefragte Infrastrukturaktie. (Foto: mauritius images / Chromorange) Flughafen Zürich

Frankfurt Die globalen Aktienmärkte werden derzeit von Ängsten vor einer neuen Bankenkrise durchgeschüttelt. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, der Rettung der Credit Suisse und den heftigen Kursschwankungen an den Börsen suchen viele Anleger nach risikoärmeren Investments. So rücken die Papiere von Unternehmen aus dem Bereich Infrastruktur in den Fokus.

Dazu zählen beispielsweise Energieversorger oder Telekommunikationsunternehmen, aber auch Mautstraßenbetreiber oder Müllentsorger. In der Vergangenheit zählten diese Unternehmen zu den Krisengewinnern, sagt Kristina Chorna, Leiterin Infrastruktur beim Vermögensverwalter HQ Trust: „In Phasen mit niedrigem BIP-Wachstum und hoher Inflation schlug sich der Bereich besonders gut.“

Denn steigende inflationsbedingte Kosten und Zinsen werden meist durch vertragliche Vereinbarungen, Regulierung oder Preissetzungsmacht an die Kunden weitergegeben. In Gesprächen mit dem Handelsblatt haben verschiedene Experten erklärt, auf welche Branchen und Einzeltitel sie aktuell besonders schauen.

