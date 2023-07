Kryptobörse Staatsanwaltschaft wirft FTX-Gründer Bankman-Fried vor, Zeugen zu beeinflussen

Sam Bankman-Fried will Zeugen manipulieren, glaubt die Staatsanwaltschaft. Deshalb will sie ihm verbieten, Aussagen zu tätigen, die den Prozess beeinflussen.

Die Staatsanwaltschaft will Bankman-Fried verbieten, öffentliche Aussagen zu treffen, die das Verfahren beeinflussen könnten. (Foto: dpa) FTX-Gründer Sam Bankman-Fried

Bangalore/New York Vor dem nahenden Betrugsprozess im Zusammenhang mit der Pleite der Kryptobörse FTX wirft die Staatsanwaltschaft dem Hauptangeklagten Sam Bankman-Fried vor, Zeugen beeinflussen zu wollen. Sie stellte daher am Donnerstag (Ortszeit) bei einem US-Gericht einen Antrag, der dem FTX-Gründer öffentliche Aussagen verbietet, die ein faires Verfahren beeinträchtigen könnten.

Die Ankläger bezogen sich dabei auf einen Bericht der "New York Times" über Caroline Ellison, die Bankman-Frieds Brokerhaus Alameda leitete. Sie ist ebenfalls des Betrugs angeklagt und hatte auf schuldig plädiert. Der Staatsanwaltschaft wirft Bankman-Fried vor, der Zeitung Dokumente zur Verfügung gestellt zu haben, die nicht Teil der staatlich sichergestellten Unterlagen seien. Dadurch solle Ellison, die zeitweise mit Bankman-Fried liiert war, als Zeugin diskreditiert werden. Die "New York Times" hatte aus persönlichen Dokumenten Ellisons zitiert, in denen sie davon sprach, dass sie mit ihrem Job "ziemlich unglücklich und überfordert" sei und sich durch die Trennung von Bankman-Fried "verletzt/zurückgewiesen" fühle.

