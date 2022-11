Notenbankchef Jerome Powell sendet nach der Zinserhöhung nicht die Signale, auf die Investoren gehofft haben. Das sorgt für neue Verunsicherung.

Der Fed-Chef verkündete am Mittwoch einen weiteren Zinsschritt in Höhe von 75 Basispunkten. (Foto: Reuters) Jerome Powell

New York, Düsseldorf Jerome Powell ist ein Balanceakt gelungen. Der Chef der US-Notenbank Fed hat den Markt am Mittwoch auf ein langsameres Tempo der Zinserhöhungen vorbereitet, ohne dabei Signale einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik zu senden.

Gleichwohl war es nicht die Nachricht, auf die Anlegerinnen und Anleger gehofft hatten. Der marktbreite US-Index S&P 500 verlor am Mittwoch 2,5 Prozent und gab am Donnerstag noch einmal um ein Prozent nach. Der Technologieindex Nasdaq 100 büßte am Mittwoch 3,4 Prozent ein, am Donnerstag weitere 1,5 Prozent.

Auch in Asien und Europa fielen die Kurse. Der Hang Seng China Enterprises Index chinesischer Aktien, die in Hongkong notiert sind, verlor drei Prozent. Der deutsche Leitindex Dax gab um bis zu 1,8 Prozent nach und näherte sich der erst Ende Oktober überwundenen Marke von 13.000 Punkten. Lesen Sie hier die Hintergründe:

Was hat die Fed entschieden?

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen