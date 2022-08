Seit knapp einem Jahr sind zehn neue Unternehmen im Leitindex. Die meisten Neulinge entwickelten sich schlechter als der Dax. Dennoch war die Erweiterung Experten zufolge richtig.

Seit September des vergangenen Jahres umfasst der deutsche Leitindex Dax 40 anstatt 30 Werte. (Foto: Bernhard Classen/imageBROKER/Shutterstock) Handelssaal in Frankfurt

Frankfurt Die Dax-Indexfamilie sei nun „bestens für die Zukunft aufgestellt“. So lobte die Deutsche Börse vor knapp einem Jahr die größte Dax-Reform der Geschichte mit der Erweiterung des Leitindexes von 30 auf 40 Unternehmen. Doch die Enttäuschung ist groß. Seit der Dax-Erweiterung am 20. September 2021 hat nur der Diagnostik- und Biotech-Konzern Qiagen sein Kursniveau gehalten.

Alle anderen Dax-Werte haben verloren, und das größtenteils stärker als der Dax. Am schlimmsten erwischte es Hellofresh und Zalando. Die Aktie des Kochboxenversenders ist seit ihrem Aufstieg in die erste Börsenliga um gut 70 Prozent gefallen, die Aktie des Onlinemodehändlers Zalando brach sogar um fast 75 Prozent ein. Der Dax selbst hat seit seiner Aufstockung auf 40 Unternehmen dagegen „nur“ knapp 16 Prozent an Wert eingebüßt.

