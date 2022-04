Mark Karpelès Wie sich der erste große Krypto-Pleitier rehabilitieren will

Mt.Gox war einmal die größte Kryptobörse. Ihr Ex-Chef meldet sich mit der Gründung einer Ratingagentur für Kryptobörsen in der Bitcoin-Szene zurück.

Tokio Der ehemalige Bitcoin-Star Mark Karpelès übt sich in tätiger Reue für seine größte Jugendsünde. 2014 ging seine Kryptobörse Mt.Gox nach dem bis dahin größten Bitcoin-Hack pleite. Er selbst wurde später wegen Falschangaben in Japan zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Nun sammelt der heute 36-Jährige Geld für eine Ratingagentur der Kryptobörsen. „Ich versuche, dafür zu sorgen, dass so etwas wie Mt.Gox nicht wieder vorkommt“, sagte er am Montag bei einem Briefing in Tokio.

Rund 400 Millionen Euro zweigte ein Hacker damals von der japanischen Kryptobörse ab, die zu Beginn des Booms im Jahr 2011 etwa 80 Prozent des globalen Bitcoin-Handels abwickelte. Danach ging die Börse pleite. Der Name seines neuen Projekts soll seine Läuterung zeigen. Ungox nennt der Wahl-Tokioter seine Idee, also das Gegenteil von „goxen“, worunter die Fachwelt in Ableitung von Mt.Gox den Betrug um Kryptogroschen versteht.

