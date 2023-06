 Milliardendeal: Börsenbetreiber Nasdaq kauft Finanzsoftware-Firma Adenza

Der Betreiber der gleichnamigen US-Technologiebörse übernimmt den Finanzsoftware-Spezialisten für 10,5 Milliarden Dollar. Die Reaktionen sind gemischt.

Milliardenschwerer Zukauf. (Foto: Bloomberg) Schriftzug der Technologiebörse Nasdaq

New York Mit einem milliardenschweren Zukauf stellt sich Nasdaq breiter auf. Der Betreiber der gleichnamigen US-Technologiebörse kündigte am Montag an, für 10,5 Milliarden Dollar den Finanzsoftware-Anbieter Adenza zu übernehmen. Etwa die Hälfte davon erhielten die bisherigen Eigner um den Finanzinvestor Thoma Bravo in bar. Der Rest werde in Nasdaq-Anteilen gezahlt.

Adenza hat sich auf Programme für Banken und Brokerhäuser spezialisiert und bietet unter seinen Marken Calypso und AxiomSL Programme für Unternehmen am Finanzmarkt an, mit denen diese Risiken managen und die Einhaltung rechtlicher Vorschriften gewährleisten können.

Den Angaben zufolge wird der Umsatz im laufenden Jahr voraussichtlich bei 590 Millionen Dollar liegen.

Nasdaq-Aktien fielen als Reaktion auf den Milliarden-Deal im vorbörslichen US-Geschäft um 5,6 Prozent..

Mehr: Kim Kardashian begeistert Renditejäger.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen