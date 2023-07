 MSCI World, S&P 500 & Co.: Börsenindizes verbuchen Rekorderlöse

Die Anbieter von Wertpapierindizes verbuchen Rekorderlöse – nur ein Börsencrash könnte das stoppen. Ein neuer Trend stärkt das Geschäftsmodell weiter.

Steigende Kurse lassen Erlöse der großen Indexanbieter wachsen.

Frankfurt Jeder Anleger kennt sie: Aktienbarometer wie S&P 500, MSCI Welt oder Dax. Die Finanzdienstleister hinter diesen Indizes lassen sich ihre Berechnungen von Banken und Großinvestoren gut bezahlen. Im vergangenen Jahr nahmen die Unternehmen unter der Führung von S&P Dow Jones Indices, MSCI und FTSE Russell mehr als 5,3 Milliarden Dollar ein – ein Rekord.

Der Gesamtumsatz der Indexanbieter wurde von der US-Beratungsfirma Burton-Taylor Consulting errechnet, die Daten liegen dem Handelsblatt exklusiv vor. Ihre Einnahmen stiegen 2022 demnach um rund sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Steven Semel von Burton-Taylor in New York prognostiziert: „Für das laufende Jahr erwarte ich ein Plus von fünf bis zehn Prozent, das wäre gut, aber nicht spektakulär gut.“ 2021 hatten die Einnahmen um außergewöhnliche 23 Prozent zugelegt, was am Börsenboom in diesem Jahr lag. Einige Marktbeobachter warnen allerdings vor zu großer Euphorie.

