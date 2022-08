 Nachhaltigkeit: Wie die Anlageberatung grün werden soll

Ab Dienstag schreibt die EU vor, dass Anleger zu Nachhaltigkeitswünschen fürs Depot befragt werden. Doch es fehlen Vorgaben und Produkte und für viele Berater gelten die Regeln nicht.

Windrad

Frankfurt Soll Nachhaltigkeit bei Ihrer Anlage berücksichtigt werden? Was ist für Sie nachhaltig? Wie grün soll Ihr Finanzprodukt sein? Diese Fragen wird Ihnen Ihr Anlageberater beim nächsten Gespräch ziemlich sicher stellen. So plausibel und schlicht sich das zunächst anhört: In der Praxis sorgen die neuen EU-Regeln zu Nachhaltigkeitskriterien in der Anlageberatung, die ab Dienstag angewendet werden müssen, schon vor dem Start für regelrechtes Chaos.

Nach Auffassung von Experten kommen die neuen komplizierten Vorschriften zu einem generell schwer greifbaren Thema zu früh, weil sie nicht zu Ende vorbereitet sind. Außerdem gelten die Regeln für Zigtausende Berater im Land nicht, was selbst bei den Betroffenen für Unverständnis sorgt.

