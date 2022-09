Nasdaq Kursplus von 13.000 Prozent: Weitere chinesische Firma mit rätselhaftem US-Börsendebüt

Die Aktie der chinesischen Holding Addentax verbucht an ihrem ersten Börsentag ein spektakuläres Wachstum. Es ist nicht das erste Unternehmen aus Fernost mit einem mysteriösen Traumstart.

Die US-Börse ist Schauplatz eines weiteren Kapitalmarkt-Mysteriums. (Foto: AP) Nasdaq-Gebäude in New York

New York Ein weiteres chinesisches Unternehmen erstaunt an seinem ersten Tag an der US-Börse Investoren mit einem Höhenflug: Der Aktienkurs der Unternehmensholding Addentax stieg am Mittwoch an der Nasdaq um 13.000 Prozent. Wegen der extremen Kursbewegung wurde der Handel mehr als 20 Mal gestoppt.

Der Marktwert des Unternehmens stieg auf 20 Milliarden US-Dollar. Damit übertrifft es etwa ein Drittel der im S&P 500 gelisteten Unternehmen. Die Gründe für den drastischen Anstieg sind unklar. Die in Nevada angesiedelte Holding war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Hauptgeschäftsbereiche von Addentax sind die Textilproduktion und Logistikdienstleistungen. Addentax wurde zunächst als Firmenmantel gegründet. Im Dezember 2016 übernahm das Unternehmen die Mehrheit an seiner aktuellen Betriebseinheit Yingxi Industrial Chain. Das Unternehmen wurde außerbörslich bei OTC Markets gehandelt, bevor es diese Woche an die US-Technologiebörse ging.

