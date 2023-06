 Nvidia-Rally: Lohnt sich der Einstieg in KI-Aktien noch?

Viele Halbleiterwerte sind bereits sehr hoch bewertet. Experten sehen dennoch weiteres Potenzial: Wer die Nvidia-Rally verpasst hat, braucht sich nicht zu ärgern.

Als erster Chiphersteller überhaupt war der US-Konzern am Dienstag nach Pfingsten kurzzeitig mehr als eine Billion Dollar an der Börse wert. Ist der Boom um KI-Aktien berechtigt? (Foto: Bloomberg) Nvidia

München Aktien sind eine Wette auf die Zukunft. Und so sind die Kurse vieler Hersteller in den vergangenen Tagen rasant gestiegen, obwohl die Industrie unter einer Auftragsflaute leidet. „Der aktuelle Marktabschwung wird durch eine schwache Verbrauchernachfrage und erhöhte Lagerbestände noch verstärkt“, warnt Clark Tseng vom Branchenverband Semi.

Viele Anlegerinnen und Anleger blenden das aus. Sie lassen sich locken von der Aussicht auf boomende Geschäfte mit Chips für die Künstliche Intelligenz (KI). Industrievertreter bestärken gerne diesen Optimismus. Erst am vergangenen Donnerstag verkündete etwa Hock Tan, Chef des Chipherstellers Broadcom, dass sich der Umsatz mit KI-Chips im Jahresverlauf verdoppeln werde. Doch der Umsatz des US-Konzerns soll im laufenden Quartal nur um fünf Prozent wachsen.

Was also ist wirklich dran am KI-Boom der Chipindustrie? Und lohnt es sich überhaupt noch, bei den Halbleitertiteln einzusteigen? Das Handelsblatt schaut genauer hin und wirft einen Blick auf die interessantesten Unternehmen.

Der Star: Nvidia

