 Oldtimer als Geldanlage: Diese Modelle sind besonders gefragt

Alte Autos faszinieren immer mehr Menschen in Deutschland. Das treibt inzwischen die Preise von Modellen, die vor wenigen Jahren noch belächelt wurden.

Kein anderes Fahrzeug hat im vergangenen Jahr in Deutschland so viel an Wert gewonnen wie der Opel Manta. (Foto: Carpixel) Opel Manta

München Manta-Witze sind verschwunden, genau wie der namensgebende Opel aus dem Straßenverkehr. Gut lachen hat hingegen, wer heute ein solches Modell besitzt. Denn kein anderes Fahrzeug hat im vergangenen Jahr in Deutschland so sehr an Wert gewonnen wie der Opel Manta B in der PS-starken GT/E-Variante: Satte 31,21 Prozent waren es, wie die neueste Auswertung der Südwestbank ergab.

Oldtimer boomen. Zum Jahresbeginn waren in Deutschland 793.589 Fahrzeuge zugelassen, laut Kraftfahrtbundesamt waren es 8,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Wer sich für Oldtimer als Geldanlage interessiert, muss nicht nur wissen, welche Modelle gefragt sind und sein werden, sondern auch die Besonderheiten dieser Anlageklasse verstehen.

Jens Berner, der Oldtimer-Experte der Südwestbank, beobachtet bereits seit der Finanzkrise im Jahr 2008, dass sich Oldtimer als spannende Anlageobjekte etabliert haben. „Viele Kunden waren und sind auf der Suche nach alternativen, aber wertstabilen Investitionsmöglichkeiten, darunter auch Oldtimern“, sagt Berner.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen