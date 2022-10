Private Kapitalmärkte Rendite abseits der Aktienbörse – Alternative Anlagen öffnen sich für private Investoren

Profianleger setzen auf den Boom der „Private Markets“ – und locken zunehmend Kleinanleger an. Künftig soll der Zugang weiter erleichtert werden.

Bisher können private Anleger in Deutschland beispielsweise in Aktien von Private-Equity-Häusern investieren. (Foto: imago images/MASKOT) Symbolbild

Frankfurt Vermögensverwalter wie die Schweizer UBS, das Bankhaus Pictet oder Goldman Sachs Asset Management setzen für wohlhabende Kunden vermehrt auf alternative Anlagen. Private Anleger und Family-Offices (Vermögensverwaltungen von reichen Familien) werden für den Markt immer bedeutender. Bisher wird dieser aber von institutionellen Investoren wie etwa Versorgungswerken und Pensionskassen dominiert.

Der Ursprung dieser Entwicklung liegt in den USA, doch auch die Märkte in Europa und Asien entwickeln sich dynamisch. Hartley Rogers, Chairman der Investmentgesellschaft Hamilton Lane, sagt: „Zunächst erzielten Stiftungen in den USA hohe Renditen, angeführt wurde die Entwicklung von der Yale-Universität. Heute gibt es eine breite Palette von ‚Private-Markets-Strategien‘.“

Diese beinhalte Venture Capital (Wagniskapital), Private Equity (Beteiligungskapital), Private Debt (Private Kreditfonds) und Infrastruktur beziehungsweise Private Real Estate (Immobilien). „Parallel dazu hat sich ein großer Sekundärmarkt für die alternativen Anlagen entwickelt, der ein aktives Portfolio- und Liquiditätsmanagement ermöglicht“, erklärt Rogers.

