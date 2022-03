Publity-Gruppe Von der Waschanlage in die Luxusvilla: König der Gewerbeimmobilien gerät wegen heikler Aktiendeals unter Druck

Thomas Olek versprach Anlegern Millionengewinne und ein Kursfeuerwerk. Nichts davon trat ein. Reich wurde Olek trotzdem. Ein Lehrstück über die Naivität von Anlegern.

Als Vorstand der Publity AG baute er einen verzweigten Konzern für Gewerbeimmobilien auf. Doch seine Geschäftsmethoden sind umstritten. Investoren klagen vor Gericht, er habe sie in die Irre geführt. (Foto: Publity AG, Getty Images (2)) Thomas Olek

Düsseldorf, Berlin Wer hier residiert, hat es geschafft. Die Villa Lunkewitz liegt gut versteckt hinter hohen Mauern im Park Louisa im Südwesten Frankfurts, umgeben von einem 16.000 Quadratmeter großen Grundstück. Das Schwimmbad befindet sich im Gartenhaus. Örtliche Makler schätzen den Wert des Anwesens von Thomas Olek auf 20 Millionen Euro.

Bis Ende 2020 steuerte Olek als Vorstandschef die Publity-Gruppe, an der er auch fast die Hälfte aller Aktien hält. Die Finanzgruppe verwaltet eigenen Angaben zufolge ein Immobilienportfolio mit einem Wert von mehr als fünf Milliarden Euro. Dabei, so die Eigenwerbung, legt Publity „besonderen Wert auf die Transparenz des Investitionsprozesses, größtmögliche Objektivität in der Selektion und höchste Integrität in allen Geschäftsbelangen“.

