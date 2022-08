Reddit-Trader Comeback der Meme-Stocks: Aktie von Bed Bath & Beyond 300 Prozent im Plus

US-Aktien wie Gamestop, AMC und Co. steigen wieder. Privatanleger treiben die Rally an – aber auch Hedgefonds steigen ein.

Das Kursziel der Analysten für die Aktie des Einzelhändlers liegt bei drei Dollar – zuletzt lag der Kurs bei über 20 Dollar. (Foto: Reuters) Bed Bath & Beyond

Düsseldorf Die „Meme-Stocks“ sind zurück. Wie im Frühjahr 2021 steigen die Kurse der Aktien des Computerspielehändlers Gamestop und des Kinobetreibers AMC Entertainment an den US-Börsen. Mit rund 40 und mehr als 80 Prozent seit Anfang Juli wirken ihre Gewinne aber regelrecht bescheiden gegenüber Bed Bath & Beyond. Hier sind es mehr als 300 Prozent.

Dienstag war der dritte Tag in Folge, an dem die Papiere des Unternehmens, das Haushaltsartikel sowie Ausstattungen für Bade-, Schlaf- und Wohnzimmer verkauft, um 20 Prozent oder mehr stiegen. Am Mittwoch ging es zum Auftakt um weitere 30 Prozent aufwärts.

Dabei haben in den vergangenen Tagen mehrere Analysten ihre Bewertungen gesenkt: Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei drei Dollar. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag von 20,65 Dollar einem Abwärtspotenzial von 85 Prozent. Die Analystin Susan Anderson von B. Riley spricht von einer „unrealistischen Bewertung“.

