Nach dem Kursdesaster bei den Technologietiteln im abgelaufenen Jahr bevorzugen Anleger zyklische Papiere. Doch auch diese neue Vorliebe birgt Risiken.

Privatanleger sehen bei Edelmetallen wie Gold die größten Chancen im neuen Jahr. Immobilien, lange Zeit ein favorisiertes Segment, verlieren stark an Popularität. (Foto: Imago, dpa) Erwartungen für 2023

Düsseldorf Mit großer Skepsis gehen Anleger in das Jahr 2023. Sie bevorzugen Edelmetalle und meiden den zinsanfälligen Immobilienmarkt. Gleichzeitig hoffen sie auf eine deutlich bessere Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte und

wollen mit zyklischen Aktien an einer Kurserholung am Aktienmarkt partizipieren.

Das zeigen die aktuellen Daten der alljährlichen Dax-Sentiment-Jahresumfrage des Handelsblatts. Seit 2014 werden in Zusammenarbeit mit dem Sentimentexperten Stephan Heibel Anleger zu ihrer Einschätzung für das kommende Börsenjahr befragt.

