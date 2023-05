Durch die Attacke des Shortsellers verlor der aktivistische Investor bereits fünf Milliarden Dollar. Und es besteht ein weiteres Abwärtsrisiko.

Der Investor hat in den vergangenen beiden Tagen auf dem Papier mehr als fünf Milliarden Dollar verloren. (Foto: Reuters) Carl Icahn

Düsseldorf Carl Icahn gilt als einer der erfolgreichsten und reichsten Investoren der USA. Das Forbes-Magazin bezifferte sein Vermögen zum Wochenanfang noch auf über 18 Milliarden Dollar. Aktuell schrumpft sein Vermögen aber im atemberaubenden Tempo.

Denn ein Großteil seines Vermögens besteht aus Anteilen an seiner Unternehmen Icahn Enterprises (IPE). Und dessen Aktie büßte am Dienstag und Mittwoch insgesamt 35 Prozent an Wert ein. Dadurch verlor Icahn binnen zwei Tagen insgesamt fünf Milliarden Dollar.

Auslöser für den Kurssturz sind Vorwürfe des ebenso bekannten wie umstrittenen Shortsellers Hindenburg Research. Dieser behauptet in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht, das Icahn Enterprises den Wert seines privaten Vermögensportfolios überbewerte. Hindenburg habe deshalb eine Short-Position bei der Aktie aufgebaut, verdient also an fallenden Aktienkursen.

