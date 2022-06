Steigende Zinsen Warum die Gefahr an den Aktienmärkten noch nicht gebannt ist

Die Zinswende lässt die Märkte zittern. Anleger brauchen viel Geduld, denn Aktienstrategen sind allenfalls mittelfristig optimistisch.

Die Angst vor einer Rezession treibt Investoren an den Aktienmärkten um. (Foto: dpa) Händler an der Frankfurter Börse

Frankfurt Der Wochenausklang an den Märkten war versöhnlich mit leichten Kursgewinnen am Freitag rund um den Globus. Aber Anleger haben nach dem jüngsten dramatischen Abschwung ihre Sorgen wegen der hohen Inflation und und einer möglichen Rezession, nur kurz ausgeblendet. Sie stellen sich darauf ein, dass es vorerst turbulent an den Börsen bleibt. Anlagestrategen bestärken sie darin.

„Vorerst müssen Anleger weitere Kursschwankungen aushalten, die Unsicherheit am Markt wird anhalten“, sagt Benjardin Gärtner, Aktienchef bei Union Investment. Aktuell sei „Vorsicht angesagt“.

Die Strategen der DWS sehen das ähnlich: „Bis es mehr Klarheit zur Inflationsdynamik, Zentralbankpolitik sowie zur Entwicklung der Konjunktur und der Unternehmensgewinne gibt, dürften die Märkte weiter nervös und volatil bleiben“, schreiben sie in ihrem aktuellen Marktausblick.

