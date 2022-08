Studie von HQ Trust Finger weg von Hot Stocks! Es lohnt sich nicht, Aktien wegen ihres Handelsvolumens zu kaufen

Steigende Handelsumsätze gelten gerade bei kurzfristig orientierten Anlegern als Kaufsignal. Dabei ist das Gegenteil richtig, zeigt eine Analyse.

Beim US-Computerspielehändler wurden in Hochzeiten ein Vielfaches der ausgegebenen Aktien gehandelt. (Foto: Reuters) Gamestop-Logo

Düsseldorf „Der Trend geht mit dem Volumen“, lautet eine Börsenweisheit. Gemeint ist, dass ein wachsendes Handelsvolumen auf steigende Kurse hindeutet. Daran orientieren sich häufig Anleger mit einem kurzfristigen Anlagehorizont. Dabei ist das keine gute Idee, wie eine Analyse des Vermögensverwalters HQ Trust zeigt.

Analyst Pascal Kielkopf hat dafür das Verhalten der aktuell 627 Aktien des Index MSCI USA im Zeitraum von Oktober 1998 bis Mai 2022 untersucht. Das Ergebnis: „Bei einem hohen Handelsvolumen einer Aktie ist ihre Rendite im Mittel nicht nur im laufenden Monat stark unterdurchschnittlich, sondern auch im nächsten“, berichtet Kielkopf.

Für seine Untersuchung unterteilte Kielkopf die Aktien in sechs Gruppen: In der niedrigsten Kategorie lag das Handelsvolumen bei unter zehn Prozent des Gesamtwertes aller ausstehenden Aktien (Marktkapitalisierung). War ein Unternehmen beispielsweise an der Börse zehn Millionen Euro wert, lag der Handelsumsatz bei weniger als einer Million Euro.

