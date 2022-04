Studie zur Anlagestrategie Versicherer bauen nicht nur auf Aktien

Die Anlagestrategen der Versicherungskonzerne setzen stark auf Unternehmensbeteiligungen und grüne Themen. Angst macht ihnen die hohe Inflation.

Erneuerbare Energie

Frankfurt Die Versicherer setzen weltweit in den kommenden Monaten verstärkt auf „Private Markets“ abseits der traditionellen Börsen. Außerdem wollen sie mehr finanzielle Mittel in sogenannte Green Bonds oder Impact-Anleihen stecken, mit denen auch ökologische und soziale Belange adressiert werden. Zu den größten Risiken für ihre Anlagegelder zählen die Manager die anziehende Inflation sowie eine straffere Geldpolitik in den USA.

Das geht aus der Umfrage von Goldman Sachs Asset Management (GSAM) unter Finanzmanagern von 328 Versicherungsunternehmen mit Vermögen von 13 Billionen Dollar hervor.

Fast drei Viertel der Befragten gehen davon aus, dass die hohen Teuerungsraten hartnäckig zwei bis fünf Jahre anhalten werden und dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen drei- oder viermal im laufenden Jahr erhöht.

