Tech-Konzern Teure Ma-Verwechslung: Alibaba verliert bis zu 26 Milliarden Dollar Börsenwert

Die Sorge vor staatlichen Eingriffen im IT-Sektor ist in China groß: Ein Bericht über vermeintliche Beschränkungen für den Gründer sorgt für enorme Kurschwankungen.

Eine Verwechslung des Alibaba-Gründers ließ die Aktie des Tech-Konzerns abstürzen. (Foto: Aly Song) Jack Ma

Hongkong Investoren in China sind besorgt: Seit einem Jahr geht Peking gegen Technologieunternehmen im Land vor. Wie große die Nervosität unter Anlegern ist, hat am Dienstag die Marktreaktion auf das vermeintliche Schicksal von Alibaba-Gründer Jack Ma gezeigt.

Zwischenzeitlich stürzte die Alibaba-Aktie in Honkong um bis zu 9,4 Prozent ab und verlor an der Börse damit 26 Milliarden Dollar an Wert. Zuvor hatte der staatliche Sender CCTV berichtet, dass die Behörden in Hangzhou einer Person mit dem Nachnamen Ma Beschränkungen auferlegt hatten. Dort hat das Unternehmen seinen Sitz. Die Meldung bestand lediglich aus zwei Sätzen.

Das Papier holte allerdings den Großteil dieser Verluste wieder auf, nachdem die Polizei von Hangzhou darauf hingewiesen hatte, dass es sich bei der betroffenen Person nicht um Jack Ma handelt. Die Alibaba-Aktien schlossen in Hongkong letztendlich 1,8 Prozent tiefer.

