Tech-Regulierung Investoren des Taxi-Dienstes Didi stimmen für Rückzug von der New Yorker Börse

Investoren des Taxi-Dienstes Didi stimmen für Rückzug von der New Yorker Börse

Anleger hoffen, dass ein Delisting in den USA den Weg für einen Börsengang in Hongkong eröffnet. Gelingt dies, könnten auch andere chinesische Tech-Werte in den USA davon profitieren.

23.05.2022 Update: 23.05.2022 - 16:02 Uhr