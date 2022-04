Ukraine-Krieg Kapitalabflüsse in „noch nie da gewesenem Ausmaß“ – Investoren bewerten China-Investments neu

Der Schulterschluss zwischen China und Russland beim Krieg in der Ukraine vertreibt westliche Anleger. Viele fürchten Sanktionen. Einige Investoren sehen aber auch Chancen.

Peking Das geopolitische Beben durch den Überfall Russlands auf die Ukraine sorgt auch an Chinas Kapitalmärkten für Erschütterungen. Seit Beginn des Angriffskriegs haben internationale Finanzinvestoren aus China hohe Summen abgezogen.

Von den Kapitalabflüssen betroffen sind sowohl Aktien als auch festverzinsliche Wertpapiere wie chinesische Staatsanleihen. Die Abflüsse hätten in Umfang und Intensität ein „noch nie da gewesenes Ausmaß“ erreicht, schreibt Robin Brooks, Chefvolkswirt des Institute of International Finance (IIF) in einer Analyse.

Insgesamt zogen globale Finanzinvestoren, die über das Hongkonger Stock-Connect-System an den chinesischen Festlandsbörsen anlegen, im März per saldo 2,8 Milliarden Dollar ab, wie Handelsblatt-Berechnungen ergaben. Die Abflüsse aus chinesischen Rentenfonds betrugen nach Angaben des Datenanbieters EPFR Global erstmals mehr als eine Milliarde Dollar.

