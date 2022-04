Umfrage Großinvestoren fürchten weltweite Rezession

Von der Bank of America befragte Fondsmanager rechnen mit sieben Zinsschritten der Fed in diesem Jahr. Sie setzen stark auf Liquidität und Rohstoffe.

Der Krieg in der Ukraine setzt die Weltwirtschaft unter Druck. (Foto: dpa) Containerhafen in Schanghai

Frankfurt Den ersten Kriegsschock scheinen Großinvestoren verwunden zu haben, doch fürchten sie nun eine weltweite Rezession. Als größtes Risiko für die Entwicklung der Kapitalmärkte („tail risk“) nennen sie aktuell eine globale Rezession, noch vor strikt agierenden Zentralbanken und der Inflation.

Das ergibt die wichtigste monatliche Umfrage der US-Bank Bank of America (BofA) unter knapp 300 internationalen Fondsmanagern im April.

Angesichts der deutlichen Geldentwertung – die US-Inflation stieg im März auf 8,5 Prozent – sorgen sich die internationalen Fondsmanager auch so massiv wie zuletzt in der Finanzkrise 2008 vor einer Stagflation, also einer schwachen Wirtschaft bei hoher Inflation. Die Investoren rechnen nun damit, dass die US-Notenbank Fed forsch eingreifen und allein 2022 sieben Mal die Zinsen anheben wird. Sie setzen überdurchschnittlich auf Cash und Rohstoffe.

