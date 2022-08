US-Aktien Shortseller passen ihre Wetten an, lösen sie aber nicht auf – Das kann zwei Ursachen haben

Hedgefonds setzen an der Wall Street massiv auf fallende Kurse. Misstrauen sie der laufenden Rally? Eine andere Erklärung klingt optimistischer.

Düsseldorf Die US-Börse befindet sich in einer Sommerrally: Der Leitindex S&P 500 ist seit dem 16. Juni um 17 Prozent im Plus, der Technologieindex Nasdaq um 23 Prozent und der Nebenwerteindex Russell 3000 um 22 Prozent. Trotzdem beenden Profianleger kaum Wetten auf fallende Kurse, wie eine Analyse des Finanzdienstes S3 Partners zeigt.

Zwar haben Profianleger in einigen Bereichen ihre „Short-Positionen“ reduziert, erklärt S3-Analyst Ihor Dusaniwsky: „Doch die Realität ist, dass das Interesse an Short-Wetten am Markt insgesamt zugenommen hat, seit die großen Indizes am 16. Juni ihre Jahrestiefs erreicht haben.“

Beendet wurden seitdem zwar Wetten im Wert von 45,5 Milliarden Dollar, das sind aber weniger als fünf Prozent der gesamten Positionen. Deren Wert am US-Markt beträgt über eine Billion Dollar.

Die größten Wetten auf fallende Kurse gibt es im Sektor Informationstechnologie, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgütern (langlebige Güter wie Automobile oder Luxusgüter) und Gesundheit.

