Wetten auf fallende Kurse sind bei Öl-Aktien wie Chevron ein Verlustgeschäft. Schließen die Profianleger ihre Wetten, könnten einige Kurse noch weiter steigen.

Die Aktien von Öl-Produzenten gehören zu den wenigen Gewinnern des Börsenjahres. (Foto: IMAGO/UIG) Öl-Feld in Kalifornien

Düsseldorf Das laufende Börsenjahr hat Shortsellern bislang Renditen von mehr als 30 Prozent beschert. Die Profianleger haben mit ihren Wetten auf fallende Kurse schon mehr als 400 Milliarden Dollar verdient. Das zeigen Daten des Analysehauses S3 Partners.

Schlecht läuft es bislang nur in einem Sektor: bei Energie-Aktien wie Chevron, Exxon Mobil oder Occidental Petroleum. Daraus könnten sich Chancen für Privatanleger ergeben.

S3-Anaylst Ihor Dusaniwsky erklärt: „Short-Wetten im Energiesektor sind bislang deutlich hinter der Marktentwicklung zurückgeblieben.“ 18 Milliarden Dollar haben Shortseller demnach in diesem Jahr schon in diesem Sektor verloren. Damit ist es der einzige Bereich, der in diesem Jahr im Minus liegt.

