Der „Big-Short"-Investor rechnet in diesem Jahr mit einer Rezession, wieder fallenden Zinsen und steigenden Preisen. Er selbst hat sich längst dafür positioniert.

Der Hedgefondsmanager ist als Querdenker an der Wall Street bekannt. Häufig hat er recht. (Foto: © 2010 Bloomberg Finance LP) Michael Burry

Düsseldorf Rückläufige Inflationszahlen in den USA haben im zurückliegenden Herbst eine Erholung an der Börse ausgelöst: Der US-Leitindex Dow Jones steht mittlerweile 16 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, der marktbreite S&P 500 zehn Prozent. Dabei könnte der Rückgang der Teuerungsrate nur vorläufig sein, warnt Michael Burry.

Der Star-Investor schrieb am Montagmorgen in einem mittlerweile gelöschten Beitrag beim Kurznachrichtendienst Twitter: „Die Inflation hat ihren Höhepunkt erreicht. Aber es ist nicht der letzte Höhepunkt in diesem Zyklus.“

Es sei wahrscheinlich, dass sich die US-Wirtschaft in diesem Jahr „nach jeder Definition in einer Rezession“ befinden werde. „Die (US-Notenbank) Fed wird die Zinsen senken und die Regierung wird die Wirtschaft ankurbeln, und wir werden einen weiteren Inflationsanstieg erleben“, prognostiziert Burry.

