US-Börsen „Das ist ein Warnsignal“ – Hedgefonds setzen 250 Milliarden Dollar auf fallende Märkte

Das Interesse der Shortseller gilt nicht mehr allein Einzelaktien, sondern ganzen Börsensegmenten. Welche drei Indizes gerade unter Feuer stehen.

Hedgefonds sichern sich aktuell gegen Kursverluste am gesamten US-Markt ab. (Foto: Reuters) Handelssaal der New Yorker Börse

Düsseldorf Die Aktienkurse steigen wieder. Doch Anleger sollten vorsichtig sein – das legt zumindest das Verhalten von Hedgefonds nahe. Denn die unregulierten Investmentfonds setzen bei großen börsengehandelten US-Fonds (ETF) auf fallende Kurse. Das geht aus Daten des Finanzdatenanbieters S3 Partners hervor, die dem Handelsblatt vorliegen.

Demnach beträgt der Wert der offenen „Short-Wetten“ bei den mehr als 3000 ETFs in den USA rund 250 Milliarden Dollar. Und die Tendenz ist steigend, obwohl sich die Märkte zuletzt stabilisiert haben: Anfang Mai lag der Wert noch bei 243 Milliarden Dollar. Hedgefonds rechnen also weiter mit Kursrisiken.

„Das ist ein Warnsignal“, sagt Volker Brühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies in Frankfurt. „Das Verhalten der Hedgefonds ist ein sehr starker Marktindikator.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen