Die Börsenstars der vergangenen Jahre stürzen ab. Das verstärkt eine bereits gestartete Zweiteilung des Marktes. Gefragt sind jetzt andere Aktien.

An der Technologie-Börse stehen die Titel aktuell stärker unter Druck als am Gesamtmarkt. (Foto: Bloomberg) Nasdaq in New York

Frankfurt, San Francisco Die großen Technologie-Aktien erleben eine schwarze Börsenwoche. Apple, Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben seit Dienstagabend fast 700 Milliarden Dollar an Wert verloren, wie Daten des Finanzdienstes Bloomberg zeigen. Zum Vergleich: Alle 40 Unternehmen im deutschen Leitindex Dax zusammen sind rund 1,5 Billionen Dollar wert.

Die Amazon-Aktie verliert am Freitag mehr als zehn Prozent, nachdem die Facebook-Mutter Meta bereits am Donnerstag um fast 25 Prozent abgestürzt war. Alphabet hatte schon am Mittwoch knapp zehn Prozent nachgegeben, Microsoft knapp acht Prozent.

Damit verstärkt sich die Zweiteilung am Markt: Während Technologiewerte abgestraft werden, sind Aktien von sogenannten Qualitätsunternehmen gefragt, die hohe Dividenden zahlen und einen hohen Cashflow aufweisen. So waren am Donnerstag zum Handelsschluss trotz des Ausverkaufs im Tech-Sektor im markbreiten Index S&P 500 mehr Aktien im Plus als im Minus. Gefragt sind derzeit vor allem Aktien von Ölkonzernen, Energieversorgern oder Banken.

