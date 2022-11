Ein geteilter Kongress erschwert es Joe Biden, große Vorhaben durchzusetzen. An den Börsen kommt das überwiegend gut an – doch es droht eine Gefahr.

New York, Düsseldorf Nach einem turbulenten Börsenjahr hoffen Anleger auf Unterstützung aus den USA. Hier fanden am Dienstag die Kongresswahlen statt. Und in der Vergangenheit waren die sogenannten Midterms häufig der Ausgangspunkt für eine Rally am Aktienmarkt.

Noch werden die Stimmen ausgezählt. Fest steht allerdings, dass der prognostizierte Erdrutschsieg der Republikaner ausgeblieben ist: Sie gewannen zwar Sitze im Repräsentantenhaus hinzu, aber noch ist unklar, wie sich der Senat zusammensetzen und die Wahl endgültig ausgehen wird.

Aktuell erscheint ein geteilter Kongress, bei dem mindestens eine Kammer an die Republikaner geht, für die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich. Für die Märkte wäre das das bevorzugte Szenario, erklärt Harm Bandholz, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Kiel, der viele Jahre Amerika-Chefökonom der Unicredit in New York war. Denn dann könnten „typischerweise keine großen Gesetzesvorhaben oder Steuererhöhungen durchgesetzt werden“.

