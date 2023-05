USA Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Konzern von Carl Icahn

Der Shortseller Hindenburg Research wirft dem Star-Investor vor, die Vermögenswerte seines Unternehmens aufzublähen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Aktie bricht ein.

Der aktivistische Investor gilt als einer der einflussreichsten Männer der Wall Street. (Foto: Bloomberg) Carl Icahn

Düsseldorf In den USA haben Bundesstaatsanwälte eine Untersuchung gegen Icahn Enterprises gestartet. Das gab der Konzern des Star-Investoren Carl Icahn am Mittwoch bekannt. Die Aktie fiel daraufhin zum Handelsstart in New York um bis zu 20 Prozent und grenzte ihre Verluste anschließend etwas ein.

Auslöser für die Untersuchung ist ein Report des Shortsellers Hindenburg Research, der Icahn – einem der einflussreichsten Investoren an der Wall Street – vorwirft, die Vermögenswerte des Unternehmens aufzublähen und deshalb auf fallende Aktienkurse setzt.

Hindenburg veröffentlichte seine Vorwürfe am 2. Mai, tags darauf meldete sich die Staatsanwaltschaft. Diese bat Icahn Enterprises um Informationen zu den Grundsätzen der Unternehmensführung, der Dividendenzahlung und anderen Themen, erklärte Icahn Enterprises in einer Mitteilung. Man werde mit den Ermittlern kooperieren und glaube nicht, dass die Ermittlungen einen signifikanten Einfluss auf das Geschäft haben werden.

