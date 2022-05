UST und Luna Wetten wie George Soros: Wie Spekulanten den Terra-Absturz herbeigeführt haben könnten

Investoren könnten mit Wetten auf fallende Kurse den Absturz ausgelöst haben. Möglich wäre das, denn das System hat Schwächen.

In den 1990er Jahren wettete der Milliardär gegen das britische Pfund. (Foto: imago/Metodi Popow) George Soros

Düsseldorf Was den Absturz der Token UST und Luna am Kryptomarkt ausgelöst hat, ist noch immer unklar. Das Kryptoprojekt Terra, zu dem beide Token gehören, spricht von einem Angriff. In der Szene wird gemutmaßt, dass Spekulanten im großen Stil auf fallende Kurse gesetzt haben und damit den Absturz auslösten. Es werden bereits Vergleiche zu den frühen 1990er-Jahren gezogen, als Starinvestor George Soros erfolgreich auf einen Zusammenbruch des britischen Pfunds wettete.

Möglich wäre eine solche Wette gegen Terra durch die Verbindung zwischen UST und Luna. Denn der Kurs des Stablecoins UST soll durch den zweiten Terra-Token Luna konstant gehalten werden. Dafür kann jederzeit UST auf der Terra-Blockhain, also innerhalb eines geschlossenen Systems, gegen Luna zu einem fixen Wechselkurs eingetauscht werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen