 Value-Aktien: Warum Anleger nach dem Tech-Boom auf preiswerte Aktien setzen

Anleger kaufen im Moment lieber preiswerte Aktien als teure Tech-Titel. Experten erwarten, dass dieser Trend anhält. Die steigenden Zinsen sind dabei ein wichtiges Argument.

Die Anleger orientieren sich am US-Aktienmarkt um. (Foto: E+/Getty Images) Midtown und Lower Manhattan

Frankfurt Es war ein reichlich trüber Start in die neue Woche für Tech-Aktien. Am Dienstag sackten die Kurse an der US-Technologiebörse Nasdaq um 2,5 Prozent ab. Auch am Mittwoch setzten sich die Verluste im frühen Handel fort. Das ist nur eine Momentaufnahme, aber sie passt zu einer längerfristigen Entwicklung, die derzeit viele Finanzprofis umtreibt.

Technologieaktien haben in den vergangenen Jahren viele Anleger reich gemacht. Doch nach Einschätzung prominenter Investoren ist der Trend gekippt, zugunsten von günstiger bewerteten Titeln aus klassischen, traditionellen Wirtschaftsbranchen, die im Fachjargon unter dem Rubrum Value-Aktien zusammengefasst werden.

