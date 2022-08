Vermögen aufbauen trotz Krise Anleihen, Devisen, Rohstoffe, Immobilien – Diese Aktien-Alternativen bieten die meiste Sicherheit

Immobilien können Stabilität geben, Staatsanleihen ein guter Risikopuffer sein – stimmt das? Die Aktien-Alternativen im Handelsblatt-Check.

Was ist möglich, wenn ich keine Aktien möchte? Devisen, Gold, Immobilien

Düsseldorf Aktionäre haben seit Anfang des Jahres zum Teil hohe Verluste einstecken müssen. Und die Aussichten sind bestenfalls gemischt, weil viele Ökonomen weltweit eine Rezession erwarten. Welche Anlagen sind krisenresistenter als Dividendenpapiere? Worauf es bei den einzelnen Anlageklassen ankommt.

Immobilien: Häuser bieten Inflationsschutz

Angst ist ein machtvoller Verbündeter. So herrschte in vielen deutschen Maklerbüros bis vor Kurzem noch Hochbetrieb, weil die Sorge vor einer steigenden Inflation viele Investoren in die vermeintlich sichere Immobilie trieb. Viele sähen sie als letzte lukrative Form an, das Vermögen sicher anzulegen, beschrieb Anja Pötters vom Großmakler von Poll im Frühjahr die Motivation vieler Käufer.

Eine Umfrage des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) ergab: 36,5 Prozent der Bürgerinnen und Bürger halten Immobilien für ein Mittel, sich gegen Geldentwertung abzusichern.

