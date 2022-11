Nach Ansicht der Experten von Union Investment steigt die Unsicherheit an den Finanzmärkten derzeit deutlich an. Wie Anleger auf die höheren Risiken reagieren sollten.

Anleger müssen sich auf deutlich höhere Kursschwankungen einstellen. (Foto: Moment/Getty Images) Finanzdaten

Frankfurt Anleger müssen umdenken. Denn durch Coronakrise und Ukrainekrieg treten die Finanzmärkte in eine ganz neue Phase ein, die höhere Risiken mit sich bringt. In dieser Phase der „Great Transformation“ sind nicht nur Anleger, auch Unternehmen und Konsumenten gezwungen, sich auf geringere Planungssicherheit einzustellen, meinen die Experten der Anlagegesellschaft Union Investment in ihrem jüngsten „White Paper Risikomanagement 2022“.

Endgültig Geschichte sei im Gegenzug die mehrere Jahrzehnte andauernde Phase der „Great Moderation“: Damit beschreiben die Experten den Zeitraum zwischen 1985 und 2020, in der eine Kombination aus vorteilhaften strukturellen Veränderungen geherrscht habe – mit einer Deregulierung der Finanzmärkte, verlässlicher Geldpolitik, niedrigen Inflationsraten und gut prognostizierbaren, stetigen Wachstumsraten. Da diese Welt so nicht mehr existiere, müsse man sich neue Strategien suchen, um erfolgreich zu sein, so die Experten von Union Investment.

