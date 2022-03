Vermögensverwalter Blackrock: Ukraine-Krieg bringt Durchbruch für Investments in Wind und Sonne

Der weltgrößte Vermögensverwalter sieht auch neue Chancen für digitale Zahlungssysteme. Die Notenbanken befänden sich dagegen aktuell in einem „Inflationsdilemma“.

In Europa hätten die Politiker laut dem Blackrock Vorstandschef schon erkannt, wie wichtig erneuerbare Energien für die Versorgungssicherheit seien. (Foto: AP) Erneuerbare Energien

Frankfurt Der Krieg in der Ukraine hat laut Blackrock das Potenzial, den Übergang zu grünen Energietechnologien und den Gebrauch von digitalen Währungen zu beschleunigen. Kurzfristig werde der Überfall durch Russland zwar den Wandel bremsen, langfristig werde der Einsatz von erneuerbaren Energien aber beschleunigt, heißt es in einem Brief von Vorstandschef Larry Fink an die Aktionäre.

In Europa hätten die Politiker schon erkannt, wie wichtig erneuerbare Energien für die Versorgungssicherheit seien. Wer keine eigenen Rohstoffe besitze, müsse Investitionen in Solar- und Windenergie vornehmen. In der Übergangsphase könne Erdgas eine wichtige Rolle spielen. Generell werde man auf dem Weg zur CO2-Neutralität viele Schattierungen von brauner zu grüner Energie sehen.

Der Investmentberater re-cap Global Investor ist ähnlicher Meinung: „Da der massive Ausbau von Wind- und Solarkraft einen hohen Kapitalbedarf erfordert, werden sich daraus attraktive Investitionsmöglichkeiten in Deutschland ergeben.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen