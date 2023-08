Vermögensverwalter Fidelity erwägt offenbar Verkauf seiner Fondsbank

Der große Asset-Manager will laut einem Bericht seine Fondsbank abstoßen. Ein dreistelliger Millionenbetrag ist laut Analysten als Erlös dafür denkbar.

Das Fidelity Investments-Büro in Boston

Frankfurt Der Vermögensverwalter Fidelity International will sich offenbar von seiner milliardenschweren Fondsplattform in Deutschland trennen. Das berichtet am Dienstag der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach will er gemeinsam mit der Investmentbank Rothschild einen potenziellen Käufer für die FIL Fondsbank GmbH finden.

Die Fondsbank betreut 35,4 Milliarden Euro und verfügt über rund 650.000 Konten sowie eine Banklizenz in Deutschland. Sie ist ein kleiner Teil des Unternehmens Fidelity International, das insgesamt etwa 720 Milliarden Dollar verwaltet.

Vom Handelsblatt befragte Branchenexperten halten einen hohen zweistelligen oder niedrigen dreistelligen Millionenbetrag für einen realistischen Preis, sollte es tatsächlich zu einem Verkauf der Fondsbank kommen. Damit würde die Transaktion weit weniger erlösen als im klassischen Asset-Management üblich. Dort werden die Transaktionen nach Angaben von Experten mit 1,0 bis 1,5 Prozent der verwalteten Gelder bewertet.

