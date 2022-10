Vermögensverwalter Zu nachhaltige Geldanlage: Auch Missouri zieht Gelder von Blackrock ab

Nach Louisiana wendet sich auch der republikanische Bundesstaat Missouri vom Vermögensverwalter Blackrock ab. Konkret geht es um 500 Millionen Dollar.

Kritik von beiden Seiten. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Blackrock-Zentrale in New York

New York Als weiterer US-Bundesstaat zieht Missouri wegen der ESG-Strategie von Blackrock Geld seiner Pensionsfonds von dem Vermögensverwalter ab. Finanzminister Scott Fitzpatrick warf Blackrock am Dienstag vor, Kriterien für Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung (ESG) zur sehr in den Mittelpunkt zu rücken – auf Kosten der Rendite. Konkret gehe es um 500 Millionen Dollar.

Mehrere republikanische Bundesstaaten wollen ihre Beziehungen zu Blackrock wegen dessen ESG-Vorstoß abbrechen. Louisiana erklärte Anfang des Monats, es werde knapp 800 Million Dollar abziehen.

Während die Staaten Blackrock kritisieren, werfen Umweltschutzgruppen dem weltgrößten Vermögensverwalter vor, sich nicht genug für eine Energiewende einzusetzen. Konzern-Chef Larry Fink erklärte vergangene Woche, er werde inzwischen von links und rechts gleichermaßen angegriffen: „Also mache ich irgendwas richtig.“

Mehr: Der finale Ausverkauf an den Börsen rückt näher

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen