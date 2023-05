Die stetig wachsende Weltbevölkerung sorgt dafür, dass die Attraktivität alternativer Anlageklassen steigt. CO2-Zertifikate erschließen zusätzliche Einnahmequellen.

Die in den kommenden Jahren steigende Nachfrage nach Lebensmitteln und Agrargütern trifft auf ein abnehmendes Angebot an verfügbarer Anbaufläche. (Foto: picture alliance/dpa) Weizenernte bis in die Nacht

Frankfurt Acht Milliarden Menschen – diese Schwelle hat die Weltbevölkerung Ende vergangenen Jahres überschritten. Vorangegangen war ein Wachstum in beachtlicher Geschwindigkeit, das sich nun etwas verlangsamt. Und dennoch ist der Aufwärtstrend ungebrochen.

Die Entwicklung ist brisant: Die in den kommenden Jahren steigende Nachfrage nach Lebensmitteln und Agrargütern trifft auf ein abnehmendes Angebot an verfügbarer Anbaufläche. Das liegt auch am Klimawandel, der in vielen Gegenden der Erde keine oder keine effiziente Bewirtschaftung mehr zulässt.

Auf dieser Basis lässt sich erklären, warum Anlegerinnen und Anleger, die in den vergangenen Jahren in Agrarwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie oder Forstwirtschaft investiert haben, auch in Krisenzeiten eine vergleichsweise stabile Rendite erzielen konnten. Doch wie lässt sich in den Sektor investieren und welche Angebote sind attraktiv?

„Besser abgeschnitten als der MSCI World“

