Aktien und Anleihen enttäuschen 2022. Eine gute Vermögensverwaltung investieren auch in einem schwierigen Umfeld erfolgreich. Der „Elite Report“ hat jetzt 53 Häuser ausgezeichnet.

Sieben österreichische Vermögensverwalter zählen zur Crème de la Crème der Vermögensverwaltung. (Foto: Moment/Getty Images) Blick auf Salzburg

Köln Salzburg ist bei vermögenden Bundesbürgern äußerst beliebt. Nicht nur die weltberühmten Festspiele ziehen sie in die Hauptstadt des gleichnamigen österreichischen Bundeslandes, es sind auch renommierte Vermögensverwalter, die eine erstklassige Betreuung in einem angenehmen Ambiente bieten.

Sieben österreichische Vermögensverwalter zählen zur Crème de la Crème der Vermögensverwaltung. Das Fachmagazin „Elite Report“ prüfte Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum auf Herz und Nieren. Es zeichnete am 21. November mit dem Handelsblatt als Medienpartner in Salzburg die Besten ihres Fachs aus.

Insgesamt 53 Vermögensverwalter gelten danach als empfehlenswert. Davon sind 42 Häuser in Deutschland ansässig, sieben in Österreich, drei in der Schweiz und eines in Liechtenstein. Insgesamt durchliefen 366 Vermögensverwalter den Härtetest.

Vermögensverwaltung 2022: Elite Report empfiehlt 42 Häuser in Deutschland

