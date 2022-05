Vermögensverwaltung Von Aktien über Cash bis Gold: Wie Profi-Investoren jetzt ihr Portfolio steuern

Angesichts der Krisen richten die Manager großer Kundenvermögen ihre Portfolios defensiver aus. Sie drehen an drei Stellschrauben ihrer Anlagestrategie.

Am Aktienmarkt gehen Profis jetzt selektiver vor. (Foto: AP) Händler an der Wall Street

Frankfurt Wild schlagen die Aktienkurse hin und her, nachdem sie seit Jahresanfang teils deutlich zweistellig verloren haben. Anleger suchen in diesen Wochen nach Orientierung in der Gemengelage aus hoher Inflation, einer strafferen Notenbankpolitik, der aufkommenden Rezessionsgefahr und dem Ukrainekrieg. Um diese Orientierung zu bieten, hat das Handelsblatt mit verschiedenen Profi-Investoren gesprochen, wie sie sich jetzt positionieren.

Vermögensverwalter für reiche Kunden sehen vor allem die Notenbanken als Wegbereiter für eine Zeitenwende an den Börsen. Für Oliver Leipholz, Vorstand beim Deutsche Oppenheim Family Office, das zur Deutschen Bank gehört, ist die Kernfrage: „Schaffen es die führenden Zentralbanken, ein Zinsumfeld zu bereiten, dass die Wirtschaft und damit die Kapitalmärkte auf eine neue Normalität kommen, ohne in eine Rezession zu sacken?“

