Vermögensverwaltung Was können Anleger aus der großen Ölkrise von 1973 lernen?

Der Ölschock vor fast 50 Jahren hat den Aktienbörsen schwer zugesetzt. Vermögensverwalter sehen einige Parallelen zu heute.

In beiden Fällen löste ein militärischer Konflikt die Krise aus. (Foto: imago images/Everett Collection) Ölkrise

Frankfurt. Die Ölkrise im Jahr 1973 löste die bisher längste Abschwungphase an den Aktienbörsen seit dem Zweiten Weltkrieg aus. Anfang Oktober 1973 griffen Ägypten, Syrien und weitere arabische Länder den Staat Israel an, Ende Oktober setzte dann eine Verkaufswelle an den Aktienbörsen ein, die beim US-Aktienindex S&P 500 insgesamt 27 Handelstage andauerte.

Erst nach 1475 Handelstagen hatte laut einer Analyse von Deutscher Bank Research der Index wieder den Stand vor Kriegsbeginn erreicht – das sind gut vier Jahre. Für die Anleger stellen sich zwei Fragen. Erstens: Ist die Situation im Ukraine-Krieg vergleichbar mit dem Nahost-Krieg von 1973? Und zweitens: Welche Lehren können die Investoren daraus für ihre Strategie und ihr Depot ableiten?

