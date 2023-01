Immer mehr Vermögensverwalter legen Fonds auf, die auf das Metaverse ausgerichtet sind. Das Anlagespektrum ist breit, die Entwicklung steht jedoch noch am Anfang.

Das Thema Metaverse umfasst die unterschiedlichsten Branchen. (Foto: AP) Blick in die virtuelle Welt

Köln Die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt verschwimmen immer mehr – ein Trend, von dem die Fondsbranche profitieren will. Sie hat das Metaverse für sich entdeckt.

Vor dreißig Jahren prägte Science-Fiction-Autor Neal Stephenson den Begriff. Jetzt erlebt sein Roman „Snow Crash“ ein Comeback. Wichtiger als die echte Welt ist für die Hauptfigur des Buches ein virtueller Ort, an dem sich die Menschen mit ihren selbst gestalteten Avataren treffen – eben das Metaverse. Nicht nur für Technik-Freaks ist es „the next big thing“, das Web 3.0 nach Internet und Smartphone.

Im vergangenen Jahr haben mindestens zehn Vermögensverwalter Fonds aufgelegt, die in Aktien von Unternehmen investieren, die an der Entwicklung des Metaverse beteiligt sind oder es in ihr Geschäftsmodell integrieren wollen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen